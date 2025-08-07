Argentina: Iglesia argentina pide proteger a los pobres

Ante cientos de fieles que llegaron a la iglesia de ese Santo en Liniers, en el oeste de la capital argentina, el prelado volvió a hablar de "la cultura del encuentro" y de la necesidad de cuidar a los más necesitados y puntualizó en la situación de los jubilados y los discapacitados.

Somos custodios de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna, somos custodios de discapacitados y de todos los enfermos", dijo García Cuerva, otrora muy cercano al papa Francisco.

El presidente Milei acaba de vetar una norma parlamentaria que aumentaba mínimamente las jubilaciones y los subsidios a personas discapacitadas.

El arzobispo García Cuerva no solo objetó tácitamente posturas y políticas del gobierno ultraliberal del presidente Milei, sino también al de centroderecha del alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri -hermano del expresidente Mauricio Macri- quien decidió multar a los pobres que revuelven la basura de la capital en busca desesperada de alimentos.

"No podemos desentendernos de los que sufren, de los que revuelven los tachos de basura buscando qué comer, que no lo hacen porque les gusta, lo hacen por necesidad", expresó el arzobispo y también pidió que la Argentina sea "una casa de reconciliación" y convocó a generar consensos.

"Le rogamos a nuestro Santo patrono que podamos recapacitar como ese hijo de la parábola, salir del chiquero de las descalificaciones y del odio, ponernos de pie, y animarnos a dar el paso hacia la reconciliación entre los argentinos. Solo desde allí podremos gestar una sociedad más humana", afirmó García Cuerva tras la lectura del Evangelio de "Ahora mismo volveré a la casa de mi padre (Lc 15, 18).

La celebración religiosa -que moviliza cada año a miles de fieles- se realizó en paralelo con la tradicional marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo por parte de movimientos sociales, la CGT, las dos CTA (las principales centrales obreras del país) y diversas agrupaciones políticas, estudiantiles, religiosas y de derechos humanos.

La convocatoria es bajo la consigna "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo" y este mediodía ANSA en el lugar pudo observar varias columnas agrupándose alrededor de la Plaza de Mayo.

Tras pronunciar la homilía, el arzobispo salió a bendecir a los fieles y, durante un breve contacto con la prensa, volvió a expresar su preocupación por la falta de acuerdos en el país.

"Estoy preocupado porque no es grieta, es una herida.

Las grietas se dan en las paredes, las heridas se dan en los corazones, y está sangrando mucho, pero al mismo tiempo que sea una herida me da esperanza que cicatrice y para cicatrizar tenemos que tratarnos un poco mejor entre todos", sostuvo en medio de un año de legislativas, donde arrecian imputaciones e insultos entre las fuerzas políticas, incluso con mensajes descalificadores y hasta soeces del propio Milei en las redes sociales.

No obstante, García Cuerva agregó que no quería que sus palabras fuesen tomadas como "cuestiones partidarias" y pidió "forjar la unidad".

"Hambre hay. Me parece que más allá de lo que quiera opinar, la realidad es verbal y nos habla. Hay muchos hermanos que la están pasando mal, mucha gente que revuelve la basura no porque les guste, sino porque busca algo para revender, para comer, con jubilados y las familias que no llegan a fin de mes" porque no les alcanzan sus pobres ingresos, sentenció el arzobispo. (ANSA).