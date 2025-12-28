Argentina: Incendios devastan la Patagonia, 2100 hectáreas destruidas

Uno de los incendios afectó al Parque Nacional Los Alerces, patrimonio natural, y fue contenido tras días de trabajo por parte de los equipos de emergencia.

Las autoridades provinciales informaron que los incendios fueron causados por negligencia humana.

Los agricultores locales presentaron una denuncia alegando que el incendio se originó en una finca rural a orillas del río Negro tras la quema no autorizada de matorrales.

El incendio destruyó bosques nativos, cultivos, cercas, establos, almacenes, maquinaria agrícola y líneas eléctricas de alta tensión, causando graves daños a la fauna local.

Impulsadas por el viento, las llamas y las cenizas cruzaron el río, alcanzando islas cercanas y propagándose rápidamente en múltiples direcciones.

Las operaciones de limpieza y la evaluación de daños continúan. (ANSA).