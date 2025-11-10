Argentina incrementa precios de biocombustibles para consumo local

BUENOS AIRES, 10 nov (Reuters) - Argentina ajustó los precios de los biocombustibles para la mezcla obligatoria que se utiliza en el ámbito local, se informó el lunes en el Boletín Oficial.

La Secretaría de Energía resolvió fijar en un mínimo de 918,025 pesos el litro (US$0,65) de bioetanol a base de caña de azúcar, desde un valor previo de 891,286 pesos por litro.

Por su parte, el precio del bioetanol elaborado a base de maíz se elevó a 841,394 pesos por litro (US$0,59) frente a los 816,887 pesos anteriores.

Otra disposición señaló que el valor del biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil se fijó en un mínimo de 1.688.961 pesos por tonelada (US$1.188,57), desde los 1.590.832 pesos previos.

Los nuevos precios entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace.

(1 dólar = 1.421 pesos) (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)