Argentina: inflación al 2,8% en diciembre, 31,5% en 2025

Este es el nivel anual más bajo desde 2017, cuando la inflación fue del 24,8%, y una señal significativa de la desaceleración inflacionaria que comenzó en 2024.

Sin embargo, la cifra mensual de diciembre es la más alta de los últimos ocho meses, lo que confirma una tendencia aún inestable y volátil.

El instituto de estadística también aclaró que esta es la última encuesta realizada con la metodología anterior, antes de la actualización de la canasta de consumo utilizada para calcular el índice.

En diciembre, los mayores aumentos de precios se registraron en el sector Transporte (+4%), seguido de Vivienda, Agua y Energía (+3,4%) y Comunicaciones (+3,3%). Por debajo del promedio general se encuentran la educación (+0,4%) y la indumentaria (+1,1%). (ANSA).