Argentina informó al FMI su decisión de intervenir en el mercado cambiario, dice el organismo

NUEVA YORK, 11 sep (Reuters) - El personal del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue informado por Argentina de una reciente decisión de intervenir en el mercado de divisas y el organismo alentó al país austral a continuar reconstituyendo reservas y a fortalecer la confianza en el peso, dijo el jueves el director de comunicaciones del Fondo.

Julie Kozack, vocero del FMI, sostuvo en una conferencia de prensa programada que el Gobierno sudamericano indicó que las medidas eran una respuesta temporal a la mayor volatilidad del mercado.

"Hemos seguido enfatizando la importancia de un marco monetario y cambiario transparente, consistente y predecible para ayudar a gestionar la volatilidad del mercado", añadió Kozack.

Por otra parte, informó que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, habló a principios de esta semana con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, para discutir el progreso en la implementación del programa, sin agregar detalles.

