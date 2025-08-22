Argentina: Investigan corrupción en Gobierno de Milei

La cuestión salió a la luz esta semana luego de que trascendiera un audio del titular de la Andis, Diego Spagnuolo —curiosamente ex abogado de Milei—, donde menciona a la empresa Suizo Argentina como una de las farmacéuticas que pagaba presuntos sobornos para ser proveedor del Estado a la hermana del mandatario y a su mano derecha, Lule Menem, sobrino del exsenador Eduardo Meneo, quien es hermano del fallecido expresidente Carlos Saúl Menem.

Cuando se desató el escándalo, Milei decidió apartar a Sagnuolo de su cargo. Entonces la Justicia allanó su domicilio, pero no lograron encontrar su celular.

La sospecha es que se habría montado "un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, lo que podría encuadrarse en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública", revelaron a Ansa fuentes cercanas a la causa.

El fiscal analiza si la maniobra es, en realidad, "una asociación ilícita entre los actores que están denunciados", dijeron los informantes.

En los audios parece haber evidencia de la existencia de un mecanismo de corrupción institucionalizado en la compra de medicamentos. En esos mensajes, Spagnuolo afirma que se enteró de la maniobra y describe cómo habría sido la operatoria.

El ex titular de la Andis dice que informó a Milei de la maniobra para que interviniera y la desactivara y agrega que él no es parte de ese esquema de corrupción al que presuntamente buscaba combatir. Igualmente, lo desplazaron.

El fiscal Franco Picardi pidió los allanamientos que se realizaron hoy en la Andis y en la droguería Suizo Argentina, que ya está denunciada en la causa. También en domicilios vinculados a los dueños de la droguería que pertenece al empresario Eduardo Kovalivker.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez Sebastián Casanello, pero no se conocen muchos detalles porque se encuentran bajo el secreto de sumario.

El abogado Gregorio Dalbón, denunciante en la causa, informó en una entrevista radial que se hicieron "más de 14 allanamientos" y que "se han secuestrado más de US$200.000 de uno de los domicilios de familiares del dueño de la droguería Suizo Argentina.

"Los billetes estaban agrupados en sobres separados, es decir, que era dinero para entregarle a diferentes personas", dijo Dalbón, quien fue abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy en prisión domiciliaria, por una condena por corrupción en la adjudicación de obras públicas.

(ANSA).