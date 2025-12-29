Argentina: Investigan maniobras con la compra de dólares

Las órdenes fueron firmadas por tres jueces federales: María Servini, Sebastián Casanello y María Eugenia Capuchetti.

En el proceso principal, la jueza Servini autorizó aproximadamente 60 allanamientos en entidades financieras, entidades de crédito y oficinas privadas para investigar transacciones sospechosas relacionadas con la compra de aproximadamente 1.400 millones de dólares entre enero y octubre de 2023.

Entre los lugares inspeccionados se encontraba el domicilio de la madre de Ariel Vallejo, financista y propietario de la empresa Sur Finanzas, quien ya ha estado implicado en otras investigaciones judiciales vinculadas con los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Al mismo tiempo, la jueza Capuchetti ordenó unos 30 allanamientos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires en el marco de una causa iniciada tras una denuncia del Banco Central contra una empresa vinculada a Sur Finanzas, por presuntas irregularidades que datan de 2019.

Las incautaciones, realizadas por la Gendarmería Argentina, involucraron documentos, teléfonos celulares y computadoras.

Cinco allanamientos adicionales, ordenados por el juez Casanello, también se dirigieron a la sede del Banco Central, como parte de una investigación sobre operaciones simuladas de importación y exportación para obtener dólares a precio controlado. Las investigaciones se mantienen en secreto. (ANSA).