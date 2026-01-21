Argentina invitada a reunión en Washington sobre minerales críticos

Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, quien representará a Buenos Aires en el encuentro promovido por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y reservado para los países "socios".

Los principales medios argentinos informaron que la cumbre se dedicará a fortalecer las cadenas de suministro de los minerales estratégicos, considerados centrales para la seguridad económica y nacional de Estados Unidos, el liderazgo tecnológico y la transición energética.

El objetivo de Washington es reducir la dependencia de China, que tiene una posición dominante en el procesamiento global de estos recursos.

Argentina, el cuarto productor mundial de litio y el tercero en reservas, según el diario LA NACION, ya firmó con Estados Unidos un memorando de cooperación en el sector, además de un acuerdo marco sobre comercio e inversiones.

Quirno calificó la iniciativa como una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y atraer nuevos capitales.

La cumbre se inscribe en una estrategia más amplia de Estados Unidos para hacer más resistentes los suministros de minerales esenciales para la industria y la defensa. (ANSA).