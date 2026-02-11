Argentina: Joven denuncia ataque a mordiscones de un "therian"

El ataque, que habría tenido lugar cerca de un colegio de esa ciudad de la provincia de Córdoba, reavivó el debate sobre el fenómeno de los "therian", personas que se autoperciben como animales, por ejemplo lobos o perros, y se comportan como tales.

La madre relató que su hija fue abordada por un grupo de entre tres y cuatro jóvenes que vestían máscaras de animales —principalmente de lobos y perros— y que primero empezaron a olfatearla y a perseguirla, lo que, al principio, la adolescente creyó que era una broma.

Sin embargo, el tono cambió cuando uno de ellos la mordió en el tobillo, causándole una herida y provocando que la joven se asustara y se marchara del lugar.

Según testigos del hecho, el agresor se encontraba en un estado denominado "shift", un término utilizado dentro de esta subcultura para describir momentos en los que sus comportamientos y percepciones se acercan más a los del animal con el que se identifican que a los de un ser humano.

Fuentes policiales de la provincia de Córdoba indicaron que no se ha radicado oficialmente ninguna denuncia en la comisaría sobre este hecho, aunque la denuncia de la madre se conoce a través de relatos en medios y redes sociales.

La palabra therian proviene del concepto de therianthropy, que describe a personas que aseguran sentirse profundamente identificadas con un animal no humano. Quienes se reconocen como therians suelen describirlo como una experiencia involuntaria, percibida a nivel espiritual o psicológico, en la que su sentido interno de "yo" se asocia más con un animal que con un humano.

Los therians pueden identificarse con distintos animales —conocidos como teriotipos— como lobos, perros o zorros, y algunos adoptan comportamientos que consideran representativos de esos animales.

Entre las experiencias descritas por miembros de esta comunidad se incluyen momentos de "shift", en los que sienten que su percepción consciente de la identidad humana disminuye temporalmente, dando paso a conductas o instintos asociados con su animal interno.

El caso de Jesús María ha generado un debate en redes sociales y en medios locales sobre los límites de las expresiones individuales y la seguridad en espacios públicos.

Algunos defienden la libertad de identidad y de expresión de los therians, otros cuestionan el impacto de ciertos comportamientos cuando se aplican a situaciones reales con terceros involucrados.

Por su parte, especialistas en sociología y psicología han advertido sobre la necesidad de diferenciar entre prácticas simbólicas o comunitarias y actos que puedan poner en riesgo a otras personas, subrayando la importancia de un abordaje responsable y respetuoso de estas formas de identidad. (ANSA).