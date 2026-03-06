Argentina: jóvenes tienen poco o ningún interés en la política

Según una encuesta del Observatorio Pulsar, un centro de investigación de la Universidad de Buenos Aires, y de la Asociación Conciencia, una organización civil dedicada a la educación cívica, el 69% de los jóvenes de 16 a 19 años declara tener poco o ningún interés en la política.

La investigación se basó en 2494 entrevistas presenciales a estudiantes de secundaria de todo el país, tanto en escuelas públicas como en privadas.

Según los organizadores del estudio, este diseño permitió obtener una muestra más representativa y evitar el sesgo común de las encuestas en línea, en las que suelen participar principalmente quienes ya tienen interés en el tema.

Los resultados sugieren que, a diferencia de la idea extendida de una juventud radicalizada o profundamente polarizada, predomina una relación distante con la política.

El informe del Observatorio Pulsar y de la Asociación Conciencia indica que los adolescentes conocen qué es la política y tienen opiniones, pero la política no ocupa un lugar central en su vida cotidiana ni en su identidad.

Esa baja centralidad también se refleja en sus conversaciones y prácticas. El 65% afirma que casi no habla de política con familiares y el 81% dice que tampoco lo hace con amigos, mientras que la mayoría no participó en acciones políticas durante el último año, ni de manera presencial ni en redes sociales.

Otro hallazgo destacado es la diferencia entre las expectativas personales de los jóvenes y su visión del país.

Mientras el 73% cree que su situación personal o la de su familia mejorará o se mantendrá estable en el próximo año, solo el 45% evalúa positivamente la situación actual de Argentina, lo que evidencia una brecha que los investigadores consideran clave para entender su vínculo con la política.

Pese a este distanciamiento, la democracia sigue siendo ampliamente valorada. En una escala de 1 a 10, los jóvenes encuestados calificaron con 8,25 la importancia de vivir en democracia, aunque la evaluación de cuán democrática consideran actualmente a Argentina es menor, con 6,83 puntos.

El estudio también relativiza la idea de que las diferencias políticas dividen profundamente a la juventud. El 61% afirma que podría estar en pareja con alguien que piense políticamente distinto, y el 64% dice tener amigos con ideas opuestas, lo que sugiere que la política no funciona como una fuerte frontera identitaria entre los adolescentes.

Para los investigadores, el principal desafío que surge de los datos no es un avance de posiciones autoritarias, sino la creciente indiferencia política, especialmente entre jóvenes provenientes de hogares con menor nivel educativo.

En ese contexto, concluyen que la formación de ciudadanía depende en gran medida de los procesos de socialización que se dan en la familia, la escuela y el entorno cultural (ANSA).