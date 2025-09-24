LA NACION

Argentina jugará con México y Honduras en EEUU en junio de 2026 como preparación para el Mundial

BUENOS AIRES, 24 sep (Reuters) - La selección de fútbol de Argentina enfrentará a México y Honduras en junio en Estados Unidos en los últimos amistosos de preparación para el Mundial 2026 poco antes del inicio de la competencia, informó el miércoles la federación local.

"Si bien falta la fecha de marzo, tenemos confirmados los previos al Mundial de junio, que serían con México y Honduras. Los jugaríamos acá, en Estados Unidos, falta definir los estadios", dijo el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, al Diario Olé.

"Con México va a ser una gran medida, porque siempre son muy buenos partidos y es a 15 días del inicio del Mundial. Honduras también va a ser un rival duro para nosotros, pero es la preparación final", añadió.

Luego de finalizar primero en la eliminatoria sudamericana, el seleccionado jugará en octubre ante Venezuela y Puerto Rico en las ciudades de Miami y Chicago, respectivamente.

"Estamos a la espera de saber cuál es la decisión para marzo, si se juega o no la 'Finalissima' con España, una de las selecciones más competitivas del mundo", indicó Tapia en relación a la final pendiente entre los campeones de América y Europa. (Reporte de Ramiro Scandolo, editado por Javier Leira)

