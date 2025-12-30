Argentina: Justicia anula decreto anti-protestas de Milei

La decisión fue tomada por el juez federal Martín Cormick, quien acogió una apelación del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). El gobierno anunció que apelará.

Según el fallo, la ley presenta deficiencias formales en su proceso de aprobación e implementación, lo que compromete su validez legal.

El juez también dictaminó que cualquier persona que considere haber sufrido abusos por parte de las fuerzas de seguridad debe presentar denuncias individuales ante el Poder Judicial.

El protocolo, introducido en diciembre de 2023 por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y defendido por su sucesora, Alejandra Monteoliva, preveía severas sanciones por interrupciones del tránsito durante las protestas.

Para el gobierno, el objetivo era garantizar el derecho de los ciudadanos a la circulación.

Tras el veredicto, el Ministerio de Seguridad reiteró que sin la legislación, "volverá el caos" y defendió la normativa como una herramienta que regula, pero no prohíbe, el derecho a la protesta.

Las organizaciones sociales, sin embargo, mostraron su satisfacción, argumentando que el protocolo restringe derechos constitucionales. (ANSA).