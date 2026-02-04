Argentina: Justicia pedirá a EEUU la extradición de Nicolás Maduro

"Presentaremos una solicitud internacional de extradición a Estados Unidos de América para Nicolás Maduro Moros, recientemente arrestado en Venezuela y trasladado a dicho país, de conformidad con el Tratado de Extradición", dijo el juez federal Sebastián Ramos, quien lleva el expediente.

La declaración del juez Ramos destaca que este caso, que se inició en Argentina, se fundamenta en denuncias de abusos cometidos por Maduro y su administración.

Las denuncias fueron presentadas por refugiados venezolanos y respaldadas por informes de diversas organizaciones internacionales.

En el mismo contexto, el juez Ramos ya había emitido órdenes de captura internacionales contra Maduro y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, como parte de un esfuerzo más amplio por abordar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

(ANSA).