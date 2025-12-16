Argentina: Kast con Milei inaugura "nueva fase de las relaciones"

Así se reveló al término de la reunión celebrada hoy en Buenos Aires entre Milei y Kast, quien eligió Buenos Aires como primer destino de su viaje al extranjero como mandatario electo.

"La elección de nuestro país como primer destino internacional del presidente electo de Chile subraya la importancia estratégica de las relaciones bilaterales, que entrarán en una fase de renovado impulso y compromiso para abordar los principales desafíos de la agenda compartida, así como los temas regionales y globales", afirma un comunicado de la presidencia argentina.

"En esta primera reunión, ambos mandatarios delinearon una hoja de ruta para el trabajo conjunto y establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y la inversión, y cooperación en sectores clave de la economía", continuó el comunicado.

Milei confirmó en esta ocasión su presencia en Santiago de Chile, el próximo 11 de marzo, para la ceremonia de toma de posesión de Kast. (ANSA).