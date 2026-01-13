Argentina: La AFA rechaza acusaciones de corrupción

La AFA emitió un comunicado para responder a un requerimiento formal que el gobierno de Milei presentó a través del ministerio de Justicia para justificar presuntas irregularidades contables por un valor aproximado de 40 millones de euros detectadas entre 2017 y 2023.

La aclaración de la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia busca echar por tierra la posibilidad de que la AFA, a pocos meses del Mundial 2026, sea declarada en concurso de acreedores.

La disputa con el gobierno de Milei por los estados financieros de la AFA es sólo un aspecto de un escándalo más amplio que también incluye una denuncia fiscal por la supuesta retención indebida de contribuciones a la seguridad social y otros impuestos.

Asimismo, existe una investigación judicial que involucra a empresas vinculadas a la AFA sospechosas de haber desviado millones de dólares en fondos.

La AFA había sufrido allanamientos en su sede, en el predio "Lionel Messi" en el que se entrena la selección campeona del mundo y en el domicilio del empresario Javier Faraoni a partir de una orden de la justicia federal en el marco de una investigación vinculada con presunta malversación de fondos y apropiación indebida de aportes previsionales.

La prensa local informó que esa medida estaba relacionada con el pago de 42 millones de dólares realizado a cuentas de bancos estadounidenses por la sociedad "TourProdEnter" perteneciente a Faroni, constituida en agosto de 2021 en Florida, Estados Unidos.

La misma se encarga de gestionar los ingresos de la AFA fuera del país, administrar pagos internacionales, cubrir gastos logísticos y remitir los excedentes a la entidad.

Los mismos medios apuntan a cuatro sociedades "fantasma" con residencia fiscal en Miami y afirman que una de ellas, la perteneciente a Faraoni, habría pagado más de 16 millones de dólares con fondos de la AFA por la compra, mantenimiento o uso de aviones privados, yates, residencias y automóviles de lujo, caballos de equitación, servicios de peluquería y entradas VIP para teatros.

Son tres las investigaciones que lleva adelante la magistratura contra Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, imputados en una relacionada con la retención indebida de aportes previsionales por un monto cercano a los 13 millones de dólares.

En el marco de esa investigación, la justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil de las cuentas de Tapia y Toviggino, así como los de los restantes miembros de la comisión directiva: El secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.

Otra causa investiga el rol los dirigentes en supuestas maniobras de lavado de dinero a través de la sociedad "Sur Finanzas", del empresario Ariel Vallejos.

En relación con el supuesto desvío de 42 millones de dólares a través de "TourProdEnter", la AFA respondió con un comunicado en el que volvió a apuntar a una "campaña de difamación" y recordó que tanto la justicia argentina como la estadounidense analizaron la relación contractual entre la entidad y la empresa "sin que se detectaran irregularidades".

También destacó que la causa judicial iniciada en Argentina, vinculada el patrocinio y la organización de partidos amistosos de la selección argentina, "concluyó con el sobreseimiento" de la institución y de su presidente Tapia y que el expediente quedó cerrado definitivamente el año pasado, a pesar de lo cual "las acusaciones siguieron circulando en espacios mediáticos".

En ese sentido, la AFA apuntó contra el empresario Guillermo Tofoni, a quien acusó de promover nuevas acciones judiciales y campañas públicas tras fallos adversos y el cual -recordó- contó con el respaldo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y con el acompañamiento de sectores de la prensa, "con el objetivo de generar un clima de deslegitimación institucional".

El presidente argentino, cercado por la crisis que azota a gran parte de la población como consecuencia de sus medidas económicas, pretende dar un golpe de efecto encarcelando a Tapia, indican distintas fuentes.

La idea -explican- es lograrlo en los primeros meses de 2026 porque el 11 de junio se pondrá en marcha el Mundial en el que Argentina defenderá la corona conquistada en Qatar 2022 y hacerlo cerca de esa fecha podría traer aparejada una sanción por parte de la FIFA.

La puja entre la AFA y el gobierno, según algunos analistas, estalló cuando Milei consideró que fue desde el entorno de la entidad (a través de un medio de prensa cuya propiedad fue atribuida a Toviggino) que partió una denuncia contra él y contra su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, por un escándalo de sobornos relacionados con los fondos de la hoy disuelta Agencia Nacional de Discapacidad, que también es investigado por la justicia.

El denominado "AFAGate" estaría vinculado a la necesidad de debilitar a la entidad (fortalecida tras la obtención de la Copa del Mundo, pero cuestionada por polémicas decisiones) para avanzar con el proyecto hasta ahora resistido por los clubes que la integran de convertirlos en sociedades anónimas deportivas (SAD).

Un viejo anhelo que no pudo llevar a la práctica el ex presidente Mauricio Macri, que hoy encarna Milei y que comenzó a tomar forma con el desembarco en Estudiantes de La Plata (flamante campeón del Torneo Clausura) del empresario estadounidense Foster Gillett y del mencionado Tofoni, ambos imputados por "lavado de dinero" también por la justicia argentina. (ANSA).