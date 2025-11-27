Argentina.- La Centuria Macarena, Arcángel y Argentina, en la segunda edición de 'Reza Sevilla' que ofrece la ROSS

SEVILLA, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha presentado este jueves en el Mercado del Barranco la segunda edición de 'Reza Sevilla', el espectáculo inmersivo dedicado a la Semana Santa de Sevilla. El concierto ha sido presentado en rueda de prensa por su compositor y productor Manuel Marvizón, junto con el director gerente de la ROSS, Jordi Tort, y el director musical del concierto, Alexandre Da Costa.

El espectáculo, para el cual ya están a la venta las entradas, se podrá disfrutar los días 13 y 14 de febrero de 2026 en el auditorio Fibes, "justo en el umbral de la próxima Cuaresma". Tras el "rotundo éxito" de su primera edición --con todas las localidades agotadas en pocos días y una magnífica acogida del público y la crítica--, la ROSS duplicará su aforo para esta nueva cita, que aspira a consolidarse como uno de los grandes hitos culturales de la temporada, señala en una nota de prensa.

El creador y productor del espectáculo ha señalado que "esta nueva edición va a ser un explosión de sensaciones, sensibilidades, música y cultura, siempre buscando mantener el espíritu de enseñar en hora y media todo lo que ocurre en la Semana Santa de Sevilla".

Dirigido por Alexandre Da Costa, 'Reza Sevilla' propone una experiencia única que "trasciende lo musical y ofrece un viaje sensorial completo". En este sentido, Da Costa ha explicado en rueda de prensa que para él, "'Reza Sevilla' es mucho más que un concierto, es llevar la magia de la Semana Santa en la calle a un lugar como el auditorio Fibes con los mejores músicos de la ciudad y con unas bandas y unos artistas emblemáticos. Es vivir en 90 minutos algo que es muy poderoso".

CICLO 'FEELING ROSS'

Enmarcado en el ciclo 'Feeling ROSS', este espectáculo confirma el compromiso de la Sinfónica con la innovación artística y la creación de nuevos formatos que acerquen la música a públicos diversos. De este modo, el director gerente de la ROSS, Jordi Tort, ha subrayado este espectáculo y "cómo gracias a él la orquesta tiene la oportunidad del explorar lenguajes musicales diferentes al suyo propio, que están muy enraizados en la tradición sevillana, como es la música cofrade, la copla o el flamenco".

Con 'Reza Sevilla', el público podrá disfrutar de algunas de las marchas procesionales más emblemáticas de la Semana Santa sevillana, acompañadas de aromas, imágenes y elementos simbólicos que evocan la tradición y la emoción colectiva de estas fechas. A la ROSS se unirán dos formaciones históricas: la Banda de las Cigarreras y la Banda de la Centuria Macarena.

ESPECTÁCULO CON DIMENSIÓN LÍRICA

La dimensión lírica del espectáculo vendrá de la mano de voces como Arcángel, Argentina, Joana Jiménez, María Ángeles Cruzado y Manuel Cuevas, además del Coro de la Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza, que "reforzará la profundidad espiritual" del programa.

La experiencia se completará con los audiovisuales de Carlos Valera (Valdeluxe), la ambientación aromática de Inciensos El Cautivo y la participación gastronómica del Mercado del Barranco, que colaborará con propuestas especialmente diseñadas para la ocasión.

'Reza Sevilla no es solo un concierto: es una vivencia artística total, que funde lo sacro y lo sensorial para rendir homenaje a una de las tradiciones más profundamente arraigadas en el alma de Sevilla. Las entradas ya están disponibles en el siguiente enlace y cuentan con un descuento de Black Friday de un 25% hasta el domingo 30 de noviembre a las 22.00.