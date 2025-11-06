Argentina. La Justicia argentina niega a Cristina Fernández las prestaciones por expresidenta y ex primera dama.

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Justicia de Argentina ha rechazado este miércoles la petición de la expresidenta Cristina Fernández para volver a percibir la pensión por viudedad del exmandatario Néstor Kirchner que le fue cancelada a finales de 2024 con motivo de la condena por corrupción por la que cumple actualmente arresto domiciliario.

Así lo ha determinado la jueza Karina Alonso Candis, del Juzgado Federal de la Seguridad Social, donde se tramita la demanda que inició la exmandataria contra la baja —dictada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)— de la citada prestación y de la correspondiente por su condición de expresidenta.

La resolución ha descartado la restitución de estas argumentando que estas "asignaciones oportunamente otorgadas (...) devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado", según ha recogido el diario 'Página 12'.

En este contexto, el Ministerio de Capital Humano del Ejecutivo presidido por Javier Milei se ha hecho eco de la decisión judicial y ha indicado que, "a través de la ANSES, avanzará en la acción de recupero de las sumas indebidamente percibidas".

Cristina Fernández cumple una condena de arresto domiciliario tras haber sido declarada culpable de haber otorgado obras millonarias en carreteras argentinas a un socio y presunto testaferro durante su gobierno. La expresidenta, que niega los cargos, ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial.