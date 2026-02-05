Argentina: la mayor ejercitación militar de la historia con EE. UU

De acuerdo con la información, las fuerzas armadas de ambos países trabajan en la planificación de un Ejercicio de Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) que comenzaría el 6 de abril, con participación de unidades de élite estadounidenses y tropas argentinas.

El operativo, denominado "Daga Atlántica" (Atlantic Dagger), incluirá maniobras complejas vinculadas a operaciones especiales, contraterrorismo, rescate de rehenes y acciones conjuntas de alta intensidad, indicaron fuentes oficiales citadas por Infobae.

Estados Unidos prevé desplegar efectivos de los Boinas Verdes del Ejército, del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea (AFSOC) y de unidades del Cuerpo de Marines, con un nivel de equipamiento y logística superior al de ejercicios anteriores, según Infobae.

En la misma línea, Diario Mendoza señaló que se trata del mayor ejercicio militar bilateral de los últimos años, enmarcado en el fortalecimiento de la cooperación estratégica entre Buenos Aires y Washington, impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El medio mendocino destacó que el entrenamiento tendrá un alto impacto regional, tanto por la cantidad de efectivos involucrados como por el despliegue de medios aéreos y tecnológicos.

Según la prensa argentina, en los últimos días arribó al país una comitiva política estadounidense y, en abril, se espera la llegada de tropas norteamericanas que participarían de maniobras en distintos puntos del territorio, incluida la Patagonia.

La iniciativa forma parte de un avance más amplio de la presencia estadounidense en Argentina, lo que ya genera debate político y cuestionamientos sobre la soberanía y los alineamientos internacionales.

Desde el Gobierno nacional aún no se han difundido detalles oficiales sobre las localizaciones exactas ni la cantidad total de efectivos, aunque fuentes militares anticiparon que el ejercicio marcará un hito en la relación bilateral en materia de defensa.

Como antecedentes de la cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos, ya se han registrado maniobras conjuntas en el extremo sur del país. En agosto de 2025, infantes de marina argentinos y marines de EE. UU. entrenaron juntos cerca de Ushuaia, en el glaciar Vinciguerra, en lo que fue interpretado por algunos sectores como una señal de apertura a la presencia militar norteamericana en un territorio sensible para la soberanía nacional.

Además, en 2025 el gobierno autorizó la denominada Operación Tridente, que permitió a soldados estadounidenses realizar ejercicios en tres bases navales argentinas (Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano), una decisión ampliamente debatida por su controversia política y constitucional en el país.

Estos movimientos de fuerzas marcaron un antecedente claro del creciente nivel de colaboración militar bilateral que ahora se proyecta con el ejercicio "Daga Atlántica".

Se espera que en las próximas semanas se conozcan precisiones adicionales a medida que se acerque la fecha de inicio del operativo. (ANSA)