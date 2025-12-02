Argentina.- La Orquesta de Extremadura ofrecerá esta Navidad nueve citas, como un concierto con Furriones o el de Año Nuevo.

BADAJOZ, 2 Dic. 2025 (Europa Press) -

La propuesta de la Fundación Orquesta de Extremadura para esta Navidad presenta nueve citas con conciertos de todo tipo para disfrutar con familia y amigos y celebrar estas fechas, entre ellos uno con Furriones, junto al de Año Nuevo, en esta ocasión conducido por la directora argentina, afincada en Europa, Silvina Peruglia.

Las primeras citas serán esta misma semana con Furriones y la Orquesta de Extremadura, dirigida por Noemí Pasquina, con los arreglos para orquesta de Salvador Rojo y de Miguel Sánchez Cuevas 'Tron'.

En el Palacio de Congresos de Badajoz el concierto tendrá lugar este jueves día 4, ya con entradas agotadas, y en el de Villanueva de la Serena el viernes 5.

A las puertas del día de Navidad, se celebrarán tres sesiones "puramente" navideñas, dos de ellas el 'OEXpecial de Navidad', el jueves 18 en Badajoz y el viernes 19 en Cáceres, que será "tan especial" como la representación del ballet 'El cascanueces' de Chaikovski interpretado por los alumnos del Conservatorio Profesional de Danza 'Sagrario Ruiz-Piñero', que imparte sus estudios de danza clásica en Cáceres, y la Orquesta de Extremadura, bajo la batuta de Juan Pablo Valencia.

Ese mismo fin de semana, el domingo 21 a las 19:00 en el Palacio de Congresos de Cáceres, se celebrará el Concierto de Navidad de las formaciones pedagógicas de Afinando, el brazo socioeducativo de la Fundación Orquesta de Extremadura, en el que se imparten clases y organizan ensayos para alumnos, instrumentistas y cantantes, de entre 9 y 17 años.

Ese día actuarán el Coro Infantil y Juvenil de Extremadura y las orquestas infantil y juvenil, además de la Banda de vientos y percusión.

Otra cita señalada es el tradicional Concierto de Año Nuevo con las mejores obras clásicas y populares típicas, entre valses y danzas.

Conducido en esta ocasión por la directora argentina, afincada en Europa, Silvina Peruglia, en el caso del que se celebrará el 1 de enero en el Palacio de Congresos de la capital pacense tendrá carácter solidario a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz, que asiste a 9.000 personas distribuyendo productos alimenticios a través de unas 120 instituciones benéficas como comedores, residencias de ancianos o Cáritas, entre otros.

Ya sin carácter benéfico, este concierto se repetirá el 2 de enero en Mérida, el 3 en Villanueva de la Serena y el 4 en Plasencia en sus respectivos palacios de congresos a las 20:00, según indica la Orquesta de Extremadura en nota de prensa.

Las entradas para todos los conciertos de estas fechas están ya disponibles en la taquilla en internet de la Orquesta de Extremadura y en ventanilla de los palacios de congresos en las horas previas al comienzo.