Argentina: La primera privatización, el agua de Buenos Aires

Se trata de la empresa Aysa, concesionaria de la distribución de agua potable y alcantarillado en el área metropolitana de Buenos Aires, con una población de más de 15 millones de habitantes, 3,3 millones de clientes residenciales y otros 350.000 clientes no residenciales.

En un decreto publicado hoy, el gobierno fijó un plazo de ocho meses para finalizar la venta del 90% de las acciones de la compañía, dejando el 10% restante en manos de sus empleados.

Bajo el actual gobierno, el número de empleados se redujo en un 20% hasta los 6222 actuales, mientras que en el plano financiero, Aysa volvió a obtener un beneficio operativo bruto en 2024, con algunos de los principales proyectos de infraestructura de la compañía llevados a cabo por empresas italianas como Webuild y CMC Ravenna.

Desde el punto de vista técnico, los próximos pasos se refieren a la tributación del paquete de acciones, que el Ejecutivo estima en unos US$500 millones, y a la publicación de un aviso de licitación.

La lista de privatizaciones del gobierno de Milei incluye la empresa de energía Enarsa; el operador de la planta de energía nuclear Nucleoeléctrica SA; el servicio ferroviario de pasajeros y carga (Trenes Argentinos y Belgrano Cargas); la concesión vial (Corredores Viales); y el yacimiento de carbón Río Turbio. (ANSA).