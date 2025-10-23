Argentina.- La Villarroel acogerá 'Medida por medida (La culpa es tuya)' del clown Gabriel Chamé Buendia
BARCELONA, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Villarroel de Barcelona acogerá 'Medida por medida (La culpa es tuya)' del clown argentino Gabriel Chamé Buendia, que se podrá ver por primera vez en Catalunya de la mano del ciclo Flaix de Tardor-BCN del Temporada Alta.
La obra, que se podrá ver el 25, 26, 27 y 28 de octubre, es una adaptación libre del clásico de William Shakespeare que aborda "desde el humor y la poesía" cuestiones como el abuso de poder político y sexual, la corrupción y la hipocresía moral, informa el Flaix de Tardor en un comunicado de este jueves.
Chamé presenta la nueva producción con su equipo habitual, formado por Matías Bassi, Nicolás Gentile, Elvira Gómez, Agustín Soler y Marilyn Petito, para ofrecer una versión "lúdica y contemporánea" de 'Medida por medida'.
