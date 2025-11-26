Argentina.- Laprovittola sufre una lesión en el aductor derecho y estará unas 4 semanas de baja

BARCELONA, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El base argentino del Barça Nico Laprovittola sufre "una lesión en el músculo aductor del muslo derecho" y estará alrededor de cuatro semanas de baja, según informó este martes el club azulgrana.

Laprovittola, que llegó al Barça en 2021, venía siendo importante en los últimos partidos, también bajo las órdenes de Xavi Pascual tras la reciente llegada del técnico de Gavà al banquillo, pero ve de nuevo frenada su progresión por culpa de las lesiones.

El jugador sufrió el 20 de octubre de 2024 una grave rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco externo de su rodilla derecha en un partido de Liga Endesa contra el Baskonia, un percance que le obligó a operarse y perderse todo lo que restaba de la anterior campaña.

Ahora, este nuevo contratiempo muscular lo obligará a parar otras semanas más y a cortar una recuperación que había avanzado en buena línea en este arranque de curso. El primer partido que se pierde es el de este miércoles contra el ASVEL Villeurbanne en la Euroliga.