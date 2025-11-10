Argentina. Leo Messi: "Ojalá algún día pueda volver al Camp Nou y no solo para despedirme como jugador"

BARCELONA, 10 Nov. 2025 (Europa Press) -

El futbolista argentino Leo Messi ha asegurado este lunes en una publicación en sus redes sociales que "ojalá algún día" pueda volver al Spotify Camp Nou, un lugar donde la afición blaugrana le hizo "sentir la persona más feliz del mundo" y al que espera regresar para despedirse y no "solo como jugador".

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", ha asegurado Leo Messi en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Esta visita del futbolista argentino al Spotify Camp Nou, cuyo nuevo césped pudo pisar en una visita nocturna, llega después de las declaraciones del pasado viernes del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en las que no ocultó su deseo de homenajear al exfutbolista 'culer' una vez el nuevo templo blaugrana esté culminado.

"Me lo imagino delante de 105.000 espectadores, lleno hasta la bandera. Claro que me gustaría, sería una bonita forma de inaugurar el estadio completo. Dependerá de que ellos quieran, pero por nuestra parte, sí. Si soy presidente tras las elecciones, estaré encantado de hacerlo aquí", aseguró el presidente blaugrana.