Argentina: liberan a gendarme detenido en Venezuela

Gallo, horas después de ser liberado de la prisión El Rodeo 1 de Caracas, donde permaneció detenido por orden del gobierno de Nicolás Maduro, llegó esta madrugada a Buenos Aires, donde lo esperaba su esposa, María Alexandra Gómez, a bordo de un avión privado que usa el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para sus vuelos vinculados con la asociación.

En el aeropuerto de Ezeiza también esperaban al gendarme el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la extitular de esa cartera y actual senadora por La Libertad Avanza (partido del presidente Javier Milei), Patricia Bullrich.

Todos los funcionarios emitieron comunicados a través de sus redes sociales celebrando el regreso de Gallo a la Argentina.

Sin embargo, la liberación del gendarme no fue producto de las negociaciones oficiales que la Cancillería argentina llevaba desde hace años. La propia ministra Monteoliva lo admitió este lunes en diálogo con el canal de noticias TN.

"La interpretación que tenemos como gobierno es que está claro que Venezuela no iba a entregarnos a Nahuel ni al Gobierno argentino, ni al de Estados Unidos, ni al de Italia, ni al de Brasil, ni a ninguna de las instancias en las que se planteó la negociación", afirmó.

"Agradecemos que está acá y que está bien. Más delgado, pero bien", agregó.

Monteoliva reveló que en el gobierno argentino se enteraron de la liberación de Gallo el mismo domingo, y que no estaban al tanto de cuándo habían comenzado las gestiones entre la AFA, la Federación Venezolana de Fútbol y el gobierno de Delcy Rodríguez que facilitaron este desenlace.

Poco después de que la esposa de Gallo anunciara su liberación, y antes de la comunicación oficial de la Cancillería argentina, la AFA emitió un escueto comunicado donde se adjudicaba el mérito entre líneas.

"Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura", dice el texto, publicado en el sitio web de la entidad y acompañado por la foto de Gallo junto a los dirigentes de AFA Luciano Nakis y Fernando Isla Cáceres al pie del avión que lo traería de regreso a la Argentina.

Tapia, presidente de la entidad, celebró la liberación de Gallo y la adjudicó a las gestiones de la AFA.

"Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia", posteó en su cuenta en la red social X.

Milei desestimó el papel de la AFA en la liberación de Gallo.

"Era una tragedia que nuestro gendarme estuviera secuestrado. Ahora, si vuelve por el motivo que fuera, ya sea por la gestión de Estados Unidos e Italia o el vehículo que haya puesto a disposición otra persona o lo que sea, bienvenido. Acá lo importante es que Nahuel Gallo vuelva a estar con nosotros, lo demás son cuestiones de vigesimoquinto orden", dijo en diálogo con LN+.

Ante una pregunta específica sobre Claudio "Chiqui" Tapia, respondió: "Veo que con cada cosa que hace se ensucia más a sí mismo".

El presidente argentino lanzó una cruzada casi personal contra las autoridades de la Federación, Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggno, acusados por supuesta evasión fiscal y retención de aportes impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Como parte de esta disputa, la AFA anunció la suspensión de la novena jornada de la liga de fútbol que debía disputarse entre el jueves 5 y el domingo 8 de este mes.

También se suman a la huelga todas las categorías. De esta manera, los equipos salieron a respaldar a los principales dirigentes en medio de la denuncia judicial por lavado de dinero y otros presuntos actos ilegales.

Analistas consideran que el origen de este conflicto está en la intención de Milei de acelerar el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) para permitir la entrada de capitales privados y sanear las finanzas de los clubes argentinos frente a lo que considera un modelo de conducción agotado. (ANSA).