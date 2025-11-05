Argentina.- Lionel Messi encabeza el Mejor XI de la MLS 2025

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) -

El futbolista argentino Lionel Messi, de 38 años y delantero del Inter Miami CF, ha sido incluido en el Mejor XI de la MLS 2025, desvelado este miércoles tras su elección por periodistas junto a jugadores y cuerpos técnicos de los clubes de la Major League Soccer (MLS).

Este once ideal representa a siete países y nueve clubes. "Seis de los integrantes reciben este reconocimiento por primera vez. Los ganadores del Supporters' Shield, Philadelphia Union, y los finalistas de la Copa de Campeones de la Concacaf, Vancouver Whitecaps FC, lideran la lista con dos representantes cada uno", subrayó la propia MLS en su página web.

El portero es Dayne St. Clair (Minnesota United), los defensas son Tristan Blackmon (Vancouver Whitecaps), Alex Freeman (Orlando City), Jakob Glesnes (Philadelphia Union) y Kai Wagner (Philadelphia Union), los centrocampistas son Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Evander da Silva (Cincinnati) y Cristian Roldán (Seattle Sounders), y los delanteros junto a Leo Messi son Denis Bouanga (LAFC) y Anders Dreyer (San Diego).