Argentina llama a licitación de bono en dólares para el 10 de diciembre: Ministerio de Economía

BUENOS AIRES, 5 dic (Reuters) - La Secretaría de Finanzas de Argentina anunció el viernes una nueva licitación para el 10 de diciembre de un bono denominado en dólares con un cupón de 6,5% con pagos semestrales y vencimiento el 30 de noviembre de 2029.

"En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA", indicó el Ministerio de Economía en un comunicado.

(Reporte de Lucila Sigal; Editado por Walter Bianchi)