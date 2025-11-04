Argentina LNG buscará financiamiento por unos US$12.500 millones para proyecto de YPF, Eni, ADNOC: fuente YPF

LA NACION

BUENOS AIRES, 4 nov (Reuters) - Argentina LNG, una sociedad liderada por la petrolera YPF, buscará financiamiento por al menos 12.500 millones de dólares a principios del 2026 para las obras de construcción de gasoductos, oleoductos y una terminal portuaria para exportar gas natural licuado (GNL), informó el martes una fuente de YPF.

El martes, la emiratí ADNOC se sumó al proyecto que aspira a exportar en una primera etapa 12 millones de toneladas por año, lo que generará anualmente unos 10.000 millones de dólares.

YPF, Eni y ADNOC firmarán el acuerdo técnico del proyecto en un mes, dijo la fuente.

(Reporte de Eliana Raszewski, editado por Nicolás Misculin)

