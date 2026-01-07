Argentina logra 3 millones de crédito para pagar deuda

Voceros del BCRA señalaron que la entidad no informará cuáles son los "seis bancos internacionales de primera línea" que participaron de la operación.

No obstante, fuentes del sector financiero señalaron que Citi, JP Morgan, BBVA, Santander, ICBC y Deutsche Bank integraron esa lista, según publicó el portal Infobae.

Con la confirmación del préstamo, el Gobierno de Javier Milei termina de explicitar la respuesta ante las dudas de los últimos meses en los análisis del mercado y los mensajes de la oposición política que especulaban con el riesgo de un default, completamente desactivado ahora.

Según el comunicado del BCRA "el fuerte interés" demostrado por los principales bancos internacionales, que no fueron informados, "afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible".

La compleja situación de las reservas internacionales del BCRA recibe un alivio importante con la llegada de estos fondos, coinciden analistas citados por la prensa argentina. (ANSA).