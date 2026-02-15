Argentina: los gremios argentinos evalúan un paro contra la reforma laboral

Sus líderes consideran convocar una huelga nacional de 24 horas para oponerse a la reforma laboral —ya cuenta con media sanción en el Senado— y las políticas de austeridad impulsadas por el gobierno.

Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la organización, confirmó la línea dura de la organización, declarando: "Sin duda, nos encaminamos hacia un paro".

El líder explicó que la movilización responde a lo que considera ataques directos a los derechos adquiridos de los trabajadores: "Hay un ataque a los sindicatos" y a los convenios colectivos que regulan el mercado laboral.

Aunque el paro parece inminente, la fecha exacta aún está por determinar.

Diversos bandos se enfrentan dentro de la organización: mientras los sectores más combativos presionan por una acción inmediata, el ala "dialoguista" prefiere esperar.

Las protestas, que podrían paralizar el país entre marzo y abril, buscan bloquear los decretos gubernamentales que desregulan la economía y reducen las protecciones sociales.

(ANSA).