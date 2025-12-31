Argentina: Madrugada sofocante para millones por cortes de luz

La empresa de distribución de energía, Edesur, reconoció la magnitud del problema alrededor de las 2 de la mañana de este miércoles y, tras mencionar que fue producto de una falla en la Subestación Bosques (sur del Gran Buenos Aires), indicó que sus equipos de cuadrillas técnicas se encontraban trabajando en la zona para lograr el restablecimiento del servicio.

"Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas", explicó la empresa.

Según los registros del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), alrededor de las 1:30 de la madrugada (hora local) había casi 1.000.000 de usuarios afectados.

Si bien el inconveniente se fue resolviendo con el paso de las horas, el corte aún persistía, en menor magnitud, durante la mañana de este miércoles, cuando poco después de las 8 había 19.000 usuarios afectados de Edesur y unos 500 de Edenor, otra distribuidora de energía.

Recoleta, Monserrat, Villa del Parque y Villa Crespo fueron algunos de los barrios porteños afectados por la interrupción del suministro, junto a varios distritos del sur del Gran Buenos Aires. Los primeros reportes y reclamos comenzaron a llegar desde estas zonas durante la noche del martes, alrededor de las 22.

Al comienzo del corte, el ENRE reportó un total de 25.000 usuarios afectados, cifra que poco después se elevó a más de 30.000, sumando los 29.713 de clientes de Edesur junto a otros 1.454 de Edenor.

En medio de una noche sofocante por el calor, Villa Crespo fue el barrio más golpeado por el corte, mientras que en Recoleta había 5.969 usuarios sin suministro, 3.447 en Villa del Parque y más de 2.700 en Monserrat. En todos los casos la interrupción del servicio fue en las redes de media tensión.

En el sur del conurbano bonaerense, por su parte, se registraron interrupciones en Avellaneda, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Esteban Echeverría, con más de 11.000 usuarios afectados. En paralelo, Edenor reportó otros 1.095 usuarios sin suministro.

Algunas horas después del inicio del corte, cerca de la 1 de la madrugada, había 22.580 usuarios afectados que continuaban sin luz, 20.264 de Edesur y 2.316 de Edenor. Durante la madrugada, la página web del ENRE dejó de funcionar, por lo que no se conocieron nuevos datos oficiales sobre el estado del suministro hasta cerca de las 3:30.

Una vez que el sitio web del organismo volvió a funcionar, la cifra que expuso sobre la evolución del apagón fue alarmante, indicando que más 952.000 usuarios permanecían afectados por la falla, exponiendo que gran parte del AMBA se encontraba a oscuras.

Pocos minutos antes de las 4 de la madrugada, Edesur volvió a actualizar el estado del corte en redes e informó que más del 50% de los afectados ya había recuperado el suministro. El porcentaje se elevó a 96% a las 4:26.

"Edesur agradece al personal que trabajó toda la madrugada para restituir el suministro en tiempo récord y pide disculpas a los clientes por las molestias ocasionadas", cerró el último mensaje de la empresa.

A las 8:49 de este miércoles, según indica el sitio oficial del ENRE quedaban 5912 usuarios que aún están afectados por cortes en el servicio de media tensión.

El apagón, que incluso dejó a oscuras algunos tramos de la avenida 9 de Julio (arteria principal, famosa por ser una de las avenidas más anchas del mundo e ícono de la ciudad que atraviesa el centro de norte a sur), tuvo lugar en medio de una sofocante ola de calor con temperaturas extremas, viniendo de un martes donde la máxima alcanzó los 36,9øC y que cerca de la medianoche aún seguía arriba de los 30øC.

El sistema eléctrico también se mantiene alerta ante el pronóstico para este miércoles, el cual no es muy alentador dado que se espera una jornada aún más calurosa para el último día del año, con una mínima de 27 grados y una máxima de hasta 39.

(ANSA).