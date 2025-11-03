Argentina.- Majadahonda.- El arranque del Festival Flamenco 'Ciudad de Majadahonda', protagonista de la agenda cultural de la semana

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) -

El arranque del XXV Festival Flamenco 'Ciudad de Majadahonda', que reunirá los sábados del mes de noviembre a destacadas figuras de la música, el cante y el baile flamencos, con un cartel en el que destacan los nombres de Salomé Ramírez, Argentina y Carmen Linares, protagoniza la agenda cultural en la localidad esta semana.

El encargado de abrir la programación, el próximo sábado día 8, será el cantaor manchego Gregorio Moya, acompañado a la guitarra por Paco Cortés, maestro granadino de renombre internacional.

Natural de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), Moya representa el flamenco más auténtico, con una carrera marcada por numerosos premios, entre ellos la prestigiosa Lámpara Minera en 2025. En esta ocasión, rendirá homenaje a Enrique Morente, con un espectáculo que aúna lo mejor del flamenco contemporáneo y el respeto por la tradición.

Comenzará a las 20.00 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura "Carmen Conde" (Plaza de Colón, s/n). Las entradas pueden adquirirse al precio de 15 euros en la planta baja y de 12 euros en la planta alta a través de la web giglon.

Junto a Moya, componen este año el cartel del festival la bailaora jerezana Salomé Ramírez, premio "Desplante Flamenco" en el 64 Festival Internacional del Cante de las Minas (sábado 15 de noviembre); la cantaora onubense Argentina (sábado 22 de noviembre) y la cantaora jienense Carmen Linares, junto a Mercedes Padilla, directora de la Orquesta de Cámara "Villa de Madrid" (sábado 29 de noviembre).

Todas las actuaciones serán a las 20 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura.

PROTAGONISMO DE LOS LIBROS

Por lo demás, noviembre comienza en Majadahonda con libros. El martes 4 de noviembre, el Club de lectura "Libros con mucho cine" celebrará su segunda sesión en la Sala Polivalente de la Biblioteca Municipal "Francisco Umbral" (C/ Las Norias, 39) para comentar "El extranjero", una obra de Albert Camus (1942), que los participantes habrán leído previamente.

Se trata de poner en común impresiones y enriquecer así la experiencia de lectura de cada persona.

Aunque las plazas están agotadas, se ha abierto lista de espera con inscripción por teléfono 916349419, correo electrónico a bibliotecafranciscoumbral@majadahonda.org o presencialmente en la biblioteca.

Quienes lo deseen podrán también disfrutar de la proyección en los Cines Zoco de la película basada en la obra leída en el club de lectura y participar en el debate posterior.

La sesión cinematográfica de "El extranjero", dirigida por Luchino Visconti (1967), tendrá lugar este lunes 3 de noviembre. El acceso a la película es general, tanto para inscritos como no inscritos en el club de lectura, previa compra de entradas en la taquilla del cine.

El miércoles 5 de noviembre se presentará el libro "El último secreto de Matías Zimmermann", escrito por Manuel Hurtado, en la Biblioteca Municipal.

Trata de la historia de un joven español que se traslada a París en los albores de la Primera Guerra Mundial y que años más tarde contratará a un ex policía para localizar a una mujer de la que solo guarda una vieja fotografía frente a la Puerta de Brandemburgo. A cambio, el protagonista le revelará un inesperado secreto. La presentación correrá a cargo del dramaturgo Emilio Pacheco y del escritor y periodista Federico Utrera, y se celebrará en la Sala Polivalente de la biblioteca, a partir de las 19.00 horas. El acceso es libre hasta completar aforo. Un día después, el jueves 6 de noviembre, taller de animación a la lectura para los más jóvenes. La actividad está dirigida a niños de entre 5 y 9 años con la finalidad de que se acerquen al mundo de los libros de una manera divertida. Finalmente, "Árbol de los cuentos" es un taller dirigido por Francisco Sanz Zapata y Mayte Luis Tresfi, que se celebrará algunos jueves, desde noviembre a junio, de 18 a 19 horas, en la Sala Polivalente de la Biblioteca Municipal. Las plazas son limitadas y las inscripciones pueden hacerse en la Sala Infantil.