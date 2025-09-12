Argentina: Mariana Enríquez presentará el próximo jueves en Bilbao su libro "Cómo desaparecer completamente"

BILBAO, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

La escritora argentina Mariana Enríquez presentará el próximo jueves, 18 de septiembre, en Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, su último libro, "Cómo desaparecer completamente", según han informado desde el centro. La novela, editada por la editorial Anagrama, cuenta la vida de un joven de 16 años "sumido en la desgana", víctima de los abusos sexuales de su padre, que necesita "dar un vuelco a la negrura de sus días" en una Argentina "sumida en la enésima crisis económica".

Periodista, subeditora del suplemento Radar, del diario LA NACION y docente, Mariana Eníiquez (Buenos Aires, 1973) se inscribe dentro del grupo de la llamada "nueva narrativa argentina". Según los organizadores del acto, Enríquez "ha renovado la literatura gótica prescindiendo de castillos, mansiones y abadías medievales, y llevándola a situaciones contemporáneas", como la Argentina de la dictadura o el Londres "psicodélico" de los 60 y 70. "Descubrir lo siniestro en lo cotidiano, aquello de lo que no se habla pero que se siente profundamente, hila las diferentes facetas de la escritora argentina", aseguran.

Enríquez empezó a publicar a los 19 años y tiene una obra traducida a varios idiomas, lo que le ha llevado a ser finalista del Booker Prize en 2021 con su novela Los peligros de fumar en la cama (Anagrama, 2017). Entre sus libros, figuran obras de ficción como Bajar es lo peor (Anagrama, 2022), Chicos que vuelven (Eduvim, 2015) y Las cosas que perdimos con el fuego (Anagrama, 2016), entre otras.

La escritora, "incondicional de la música rock, también en sus vertientes punk y black metal", abordó "el lado escabroso del fenómeno fan" en Este es el mar (Random House, 2017). Fuera de la ficción, ha escrito La hermana menor (Anagrama, 2018), un biografía sobre la escritora de cuentos argentina Silvina Ocampo, así como las crónicas de sus visitas a los cementerios de distintas ciudades, con el título de Alguien camina sobre tu tumba (Anagrama, 2021). Leila Guerriero ha editado sus escritos periodísticos en un volumen titulado El otro lado. Retratos, fetichismos, confesiones (Anagrama, 2022).