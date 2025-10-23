Argentina: Meliá firma un hotel de lujo en Bariloche que abrirá en 2028 reforzando su expansión en la Patagonia argentina
MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -
Meliá Hotels International ha firmado un acuerdo para incorporar un nuevo hotel de lujo en la Patagonia argentina, bajo la marca The Meliá Collection, con apertura prevista para 2028. El establecimiento, denominado The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez, se ubicará en Bariloche, principal punto de entrada a la Patagonia, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, frente a un lago y con vistas a las montañas.
El hotel contará con 99 habitaciones y 48 residencias exclusivas, arquitectura integrada en el paisaje, oferta gastronómica con un restaurante de especialidad, espacios de bienestar y 500 metros cuadrados para eventos sociales y corporativos.
El proyecto forma parte de la expansión de Meliá en Latinoamérica, donde el grupo opera o abrirá 11 hoteles en Argentina, entre ellos el Casa Lucia Meliá Collection en Buenos Aires, el Gran Meliá Iguazú y el futuro Gran Meliá Ushuaia. El presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer indicó que "este gran proyecto se enmarca, además, en nuestro compromiso de crecimiento cualitativo, nuestra apuesta por el lujo y nuestro interés en continuar creciendo en la región".
