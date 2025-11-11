Argentina.- Miguel Ríos encabeza la programación de los teatros de Murcia esta semana

MURCIA, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -

El concierto que Miguel Ríos ofrecerá en el Teatro Romea dentro de su gira 'El último vals' es una de las citas que ofrecen los espacios del Ayuntamiento de Murcia. Espectáculos que irán desde la ópera hasta la danza y los títeres, pasando por el teatro contemporáneo con montajes como la adaptación del texto de Martín Gaite 'Caperucita en Manhattan', a cargo de Lucía Miranda, o 'Gaviota', una versión libre de la obra de Chéjov dirigida por el argentino Guillermo Cacace, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El Teatro Romea, con las entradas ya agotadas para toda esta semana, abrirá sus puertas el jueves 13 a las 20.00 horas a la ópera con 'La Traviata', una producción de Ópera 2001 que lleva a escena el célebre drama de Giuseppe Verdi.

El viernes 14, a las 20.00 horas, llegará 'Caperucita en Manhattan', una adaptación del texto de Carmen Martín Gaite realizado por la también directora de escena Lucía Miranda. Esta producción del Teatro de La Abadía se convierte en escena en una oda a la libertad y la búsqueda de uno mismo; en un cuento de hadas contemporáneo lleno de humor y ternura.

Y el sábado 15, también a las 20.00 horas, Miguel Ríos presentará en Murcia 'El último vals'; un concierto lleno de energía en el que el icono del rock español recorrerá sus más de seis décadas de carrera, presentando sus nuevos temas y recordando grandes himnos con un formato electroacústico que combina el rock con sonoridades del country.

En el Teatro Circo Murcia el jueves 13 a las 20.00 horas, Miguel Jiménez presentará 'Être', una pieza de danza-teatro que explora la identidad a través del movimiento, la palabra y la filosofía. Las entradas tienen un coste de 12 euros.

Ya el sábado 15, en dos pases a las 18.00 y las 21.00 horas, subirá a escena 'Gaviota', una versión libre de la obra de Chéjov dirigida por el argentino Guillermo Cacace. Una obra que se representará con el público en el escenario, por lo que tendrá un aforo reducido, y que destila melancolía y belleza en su revisión contemporánea de los amores no correspondidos y los sueños rotos. El precio de la entrada es de 15 euros.

El domingo 16, a las 19.00 horas, será el turno de la música con Salva Ortega y su espectáculo 'A mi manera'; un concierto en el que celebra dos décadas de carrera repasando los temas que han marcado su trayectoria en una velada cargada de emoción y recuerdos. Las entradas cuestan 12 euros.

AUDITORIOS Y TEATRO BERNAL

En el Auditorio de La Alberca este viernes a las 20.00 horas, Maui de Utrera celebrará sus '20 años de cerca con Maui', un encuentro íntimo en el que la artista se desnuda musicalmente para compartir anécdotas, canciones y emociones. Las entradas tienen un precio de 7 euros.

Y en Guadalupe, a la misma hora, se representará el montaje teatral 'Sampler', de Teatro del Limo y DDM Teatro. Una obra que, con mucho humor, plantea una reflexión sobre la fama y el mundo digital, los miedos y las relaciones. Las entradas cuestan 7 euros.

Y el sábado 15, a las 21.00 horas, y con las entradas agotadas, el humor del X Festival Murcia Sonríe subirá a escena en el Teatro Bernal de El Palmar con el show de Kika Frutos 'La tele que me parió'; un viaje humorístico y nostálgico por los programas y personajes televisivos que marcaron a toda una generación.

24 FESTIVAL TITEREMURCIA

Los espacios escénicos municipales continúan esta semana abriendo las puertas al festival Titeremurcia, y son seis las propuestas que proponen.

Dos de ellas llegarán también al Teatro Circo Murcia. En su sala pequeña, Carlos Gallardo presentará el miércoles 12 a las 18.00 y a las 21.00 horas, 'Cera. 500 horas de vuelo', una pieza poética para público juvenil y adulto que combina títeres, objetos y memoria en una delicada reflexión sobre el paso del tiempo. Las entradas cuestan 12 euros.

Y el viernes 14, a las 19.00 horas, los Titiriteros de Binéfar presentarán 'El abrazo', una celebración del folclore, la música y la vida compartida para público familiar. Las entradas se pueden conseguir por 6 euros.

Continuando con las propuestas para público adulto, La Chana Teatro llevará el jueves 13, a las 20.00 horas al Teatro Bernal 'Natalia'; una obra intensa y visual inspirada en un relato de Juan Rulfo que ahonda en el remordimiento y la redención y cuyas entradas cuestan 7 euros. Y para público a partir de los 8 años, de jueves a sábado en el Auditorio de Algezares, Cía. Ortiga nos propone una experiencia inmersiva con 'An-Ki', un relato sobre el origen y destino de la humanidad que tiene las entradas agotadas.

La programación familiar de Titeremurcia se completará con 'Calle Rebaño, 14', de Títeres Caracartón, una divertida fábula sobre la convivencia y los prejuicios que llegará el sábado 15 a las 18.00 horas al Auditorio de Cabezo de Torres, con una entrada de 5 euros. Y con 'Pilla el fuego y corre', de Animamundi Teatre, un espectáculo de sombras que rescata una leyenda sobre la solidaridad y el poder del fuego y que se verá el domingo 16 a las 12.00 horas por 4 euros en Guadalupe.

TEATRO A PIE DE CALLE

Por último, esta semana continúa desarrollándose el ciclo 'A Pie de Calle' con un nuevo espectáculo que llenará de sonrisas el Paseo del Malecón el viernes 14 (18h). Tomando la peonza tradicional como punto de partida, 'Tot bé!', de la compañía Curolles, invitará al público familiar a disfrutar del juego, la creatividad y el humor combinando habilidad, objetos cotidianos y el espíritu del circo contemporáneo.

Toda la información y la venta anticipada de entradas están disponibles en las páginas web teatrocircomurcia.es, teatroromea.es y auditoriosybernal.es.