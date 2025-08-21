Argentina: Milei acusa a la oposición de sabotear el futuro del país

Lo afirmó en una conferencia organizada por el Consejo de las Américas en Buenos Aires, en referencia a la sesión parlamentaria del día anterior, donde la Cámara de Diputados rechazó el veto del presidente al proyecto de ley sobre asistencia de emergencia para personas con discapacidad y ratificó la decisión de Milei de bloquear un proyecto de ley sobre aumentos previsionales.

“Fue un espectáculo macabro”, declaró hoy Milei. “El kirchnerismo (rama del peronismo de centroizquierda) tiene una sola agenda parlamentaria: derribar el Estado nacional. Saben que nuestra mayor fortaleza es el equilibrio macroeconómico”, apuntó.

El presidente hizo un llamado en vista de las elecciones de medio término que se celebrarán en octubre, un evento que describió como un “punto de inflexión” antes de la segunda mitad de su mandato. “Estamos en año electoral, estamos a punto de acabar con el kirchnerismo de una vez por todas. Si ganamos, les clavaremos el último clavo en el ataúd”, afirmó.

El gobierno argentino no tiene intención de desviarse de su programa económico, basado en el principio esencial del equilibrio fiscal, a pesar de la presión de la oposición, que en las últimas semanas en el Parlamento consiguió poner al Ejecutivo en minoría en lo relativo a diversas leyes.

“Son obstáculos coyunturales, pero no cederemos ni un ápice en nuestras intenciones”, declaró hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, en la conferencia donde expuso Milei.

“La gente no es tonta y entiende que el único objetivo es desestabilizar al gobierno”, añadió el ministro, y enfatizó que “la oposición gobernó 16 de los últimos 20 años y nos ha dejado con la peor situación económica de la historia de Argentina”.

Caputo se dijo “seguro” de que este comportamiento terminará por favorecer al gobierno en las próximas elecciones políticas de octubre, en las que se renueva un tercio de las bancas en ambas Cámaras. “La situación es clara. Por un parte existe un modelo que fracasó. Este cambio lo votó la gente y si hay algo que la gente quiere es que aceleremos el proceso”, aseveró.

(ANSA).