Argentina: Milei apunta contra grandes empresarios

"Han dejado en evidencia al sistema corrupto", expresó el mandatario en sus redes sociales

"Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien", dijo Milei en referencia al dueño y CEO del Grupo Techint, el ítalo-argentino Paolo Rocca; de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla; y de Neumen, Roberto Méndez

"Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente", concluyó el mandatario, en un texto titulado "Batalla Cultural"

Las declaraciones de Milei llegaron después de las afirmaciones del CEO de Neumen al admitir que, previo a la desregulación del mercado, los neumáticos estaban caros y que obtuvieron rentabilidades altísimas a partir de la remarcación de precios, posibilitada por las restricciones a las importaciones

"Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo", dijo en diálogo con el streaming Ahora Play

Semanas atrás, en Casa Rosada creció el malestar por el timing en el que ocurrió el anuncio del cierre de Fate, la histórica fábrica argentina de neumáticos de la que es dueño Javier Madanes Quintanilla, un peso pesado del empresariado industrial local por ser además dueño de Aluar, la mayor productora de aluminio primario del país

"A mí me sorprende muchísimo que esto se haya anunciado el día anterior al tratamiento de la reforma", indicó un funcionario del gobierno

Minutos después, el presidente Javier Milei tuiteó: "¨Conspiranoico yo? Fin"

La comunicación del cierre de la compañía se produjo en el mismo día en el que la CGT convocó a un paro nacional por 24 horas, cuando se trató la muy controvertida reforma laboral, que elimina los derechos de los trabajadores y favorece a los empresarios, en el recinto de la Cámara de Diputados. (ANSA)