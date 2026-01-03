Argentina: Milei, "apuntó a un bloque de países latinoamericanos contra el socialismo"

Así lo afirmó en una entrevista con CNN, que se publicará íntegramente el 11 de enero, aunque algunos tramos ya se conocieron.

"Aún no lo hemos nombrado, pero ya hay un grupo de diez países con los que estamos trabajando y con los que seguiremos avanzando", declaró el líder ultraliberal, sin dar más detalles sobre los países que participarían, al tiempo que enfatizó que el objetivo sería combatir "el cáncer del socialismo en sus diversas formas".

Tras las recientes victorias de los candidatos de derecha en Chile y Honduras, Milei también expresó su confianza en la posible expansión del bloque tras las elecciones presidenciales de 2026 en otros cinco países de la región (Costa Rica, Perú, Colombia, Haití y Brasil). "Parece que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI", dijo Milei.

La idea no es del todo nueva en la política latinoamericana. En 2019, un grupo de presidentes conservadores liderados por el colombiano Iván Duque formó el "Grupo de Lima", cuyo principal objetivo en ese momento era apoyar al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en oposición a Nicolás Maduro. (ANSA).