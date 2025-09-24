Argentina: Milei arremete contra el Estado y la "orgía del gasto público" y acusa a la ONU de "imponer" cómo vivir

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha arremetido este miércoles de nuevo contra el Estado y la "orgía del gasto público" en un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que ha acusado al organismo de querer "imponer" a los ciudadanos del mundo "un modo de vivir determinado".

"Advertí que la ONU se había alejado de su norte en las últimas décadas", ha comenzado su discurso Milei. "El Estado no crea riqueza, sino que la roba y la destruye", ha continuado ante un salón de la Asamblea General bastante vacío.

Milei ha aprovechado su turno de palabra para arremeter contra la clase política tradicional, a la que ha acusado de no tener "interés" en respetar los intereses individuales y sí en "agrandar" el Estado "a costa de las libertades".

"Lamentablemente las medidas de expansión fiscal, monetaria, y el poder estatal sobre los individuos se está repitiendo en todos los países, sobre todo de aquellos del mundo libre", ha dicho Milei, quien ha insistido en que su país es el ejemplo del supuesto fracaso de este tipo de políticas que otros insisten en aplicar.

"En mi país hemos aprendido por las malas una lección muy valiosa. Se hipotecaron flujos futuros en función de repartir stocks en el presente. Argentina decidió emprender el camino correcto aunque sea el más difícil", ha afirmado.

No obstante, Milei ha concedido no ser el único en haberse dado cuenta de todo esto, ya que también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "entiende que es el momento de revertir una dinámica" que llevaba a su país "a una catástrofe".

Milei se ha deshecho en elogios hacia el presidente Trump, a quien le ha aplaudido su política migratoria, a la que se ha referido como "invasión", y su "limpieza" de unas instituciones estadounidenses "infiltradas por facciones de la izquierda" que estaban impidiendo llevar a cabo las reformas necesarias.

REIVINDICACIÓN DE LAS MALVINAS

Milei también ha aprovechado su intervención para reiterar la reclamación "legítima e irrenunciable" de Argentina sobre la soberanía del archipiélago de las Malvinas, "ocupadas ilegalmente" por Reino Unido.

"A pesar de los 80 años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como esta siguen sin ser resueltas", ha reprochado el presidente argentino, que ha instado a Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales sobre esta cuestión, en base a las propias resoluciones de la ONU.

Islas Malvinas es una de las "cuatro cuestiones sensibles y de vital importancia" para Argentina que Milei ha recordado antes de poner punto y final a su discurso, junto a su denuncia contra el aumento de la violencia política que achaca a la izquierda y "las expresiones de violencia fundamentalista".

Por último, también ha recordado al ciudadano argentino Nahuel Gallo "detenido de manera arbitraria en Venezuela", a cuyas autoridades ha pedido su liberación inmediata, mismo reclamo que ha trasladado en relación con los rehenes israelíes que continúan bajo cautiverio de Hamás en la Franja de Gaza.