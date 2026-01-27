Argentina: Milei arremete contra los medios y Techint

En un posteo en la red social X, el líder ultraliberal calificó hoy al italiano Paolo Rocca, presidente y CEO de Techint, como "Don Chatarrin de los tubos caros", acusando además al diario La Nación de "apresurarse a defender" al grupo industrial y atribuirse así el mérito de haber "desenmascarado" una operación de desinformación en los medios.

Acerca de este mismo tema, Milei había afirmado anteriormente en la red X, dirigiéndose a sus partidarios, que "si en periodistas, economistas y políticos hablando de la industria del acero y de los prejuicios sobre el libre mercado, ya saben quién les paga el sueldo". (ANSA).