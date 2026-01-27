Argentina: Milei arremete contra los medios y Techint
El presidente argentino acusa al CEO Paolo Rocca se tener periodistas pagos.
En un posteo en la red social X, el líder ultraliberal calificó hoy al italiano Paolo Rocca, presidente y CEO de Techint, como "Don Chatarrin de los tubos caros", acusando además al diario La Nación de "apresurarse a defender" al grupo industrial y atribuirse así el mérito de haber "desenmascarado" una operación de desinformación en los medios.
Acerca de este mismo tema, Milei había afirmado anteriormente en la red X, dirigiéndose a sus partidarios, que "si en periodistas, economistas y políticos hablando de la industria del acero y de los prejuicios sobre el libre mercado, ya saben quién les paga el sueldo". (ANSA).