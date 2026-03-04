Argentina: Milei cambia al ministro de Justicia, área crítica

La decisión se formalizó tras una reunión en la Casa Rosada (sede del Gobierno) y fue confirmada oficialmente. El ahora exfuncionario volverá al ámbito privado, mientras que el nuevo titular asumirá de inmediato, reportó la prensa local.

Mahiques fue elegido por Milei para conducir una de las carteras más sensibles del gabinete, en un contexto de reformas institucionales y alta exposición política. Desde el Poder Ejecutivo destacaron la necesidad de garantizar continuidad en la gestión y avanzar con la agenda prevista para el área.

El flamante ministro, hijo de un juez de Cámara, tiene una carrera en política y justicia. Mahiques fue viceministro del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri —un cargo determinante para influir en la elección de los jueces nacionales y federales— y también ocupó altos cargos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio "Chiqui" Tapia, un dirigente apuntado por la administración Milei.

Algunos medios de prensa especulan con que la designación de Mahiques como un eventual acercamiento a la AFA, que afronta investigaciones judiciales por presuntos actos de corrupción.

"Presenté mi renuncia porque creía que mi tiempo estaba.

Necesito atender mi vida: fueron dos años de sacrificios, de fines de semana. Tengo que hacer mis cosas, necesito oxigenarme, reconstruirme mentalmente. Hay limitaciones: desde ir a la cancha, ir al dentista, no veo a mi nieto, adelgacé 14 kilos", enumeró el ministro saliente.

Cúneo Libarona afirmó que se marcha "con enorme cordialidad y afecto con el Presidente". "Hice muchas cosas, ya está el camino sembrado. Les tengo muchísimo cariño", aseguró entrevistado por Radio Mitre (ANSA).