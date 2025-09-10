Argentina: Milei cancela su viaje a España y no asistirá al acto de Vox de este domingo en Madrid

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, no viajará finalmente a España para participar este domingo en el acto político 'Europa Viva 25', organizado por Vox, según han confirmado fuentes del Gobierno argentino a Europa Press.

Vox avanzó la asistencia de Milei al evento, junto a otros líderes y dirigentes políticos del espectro de la formación de Santiago Abascal, hace días. "Les confirmo que sí, contaremos con la presencia de nuestro buen amigo, el presidente argentino, Javier Milei", recalcó el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, este lunes en rueda de prensa.

Sin embargo, el mandatario argentino no viajará a España. Milei atraviesa una época difícil al frente del país latinoamericano. Sufrió una derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires el domingo y su hermana, Karina Milei, ha sido acusada de presunta corrupción. En cualquier caso, las fuentes consultadas apuntan a que no se llegó a informar sobre el viaje. Vox no se ha pronunciado sobre el momento.

Milei ha participado en varios eventos políticos de Vox, presencialmente y por vía telemática. Su intervención más sonada fue en una convención celebrada a mediados de mayo de 2024 en Vistalegre, cuando llamó "corrupta" a Begoña Gómez, mujer del presidente, Pedro Sánchez. "Tiene a la mujer corrupta y se toma cinco días para pensarlo", dijo, en alusión a las jornadas de reflexión del presidente tras las acusaciones a Gómez.

Sus palabras causaron un choque diplomático con Argentina que incluso llevaron a que Madrid retirara a su embajadora en el país latinoamericano. La crisis terminó cinco meses después, con el nombramiento de un nuevo embajador, Joaquín e Arístegui Laborde.