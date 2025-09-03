Argentina: Milei carga contra los líderes socialistas "psicópatas" utilizando a Sánchez como referencia

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha sugerido que para debatir con líderes políticos como el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, o "cualquier impresentable del socialismo del siglo XXI" hay que asumir que "del otro lado" lo que hay es "un psicópata".

"Hay un psicópata y siempre le tienes que recordar que sus ideas, cuando se aplicaron, fueron un fracaso, en lo económico, en lo social, en lo cultural", ha dicho Milei, durante una entrevista para un podcast la emisora francesa Europe 1 en la que ha responsabilizado al socialismo de la muerte de "150 millones de seres humanos".

En este sentido, ha defendido sus ideas políticas, abogando por ejemplo por reducir el nivel del Estado o por facilitar la actividad empresarial privada, frente a quienes le critican.

"Antes de venir a pedirnos explicaciones a nosotros, que somos los que sacamos al 95% de la población del mundo de la pobreza (...), tienen que dar cuenta de sus ideas nefastas, no nosotros que hemos tenido éxito", ha sentenciado.

No es la primera vez que Milei alude directamente a Sánchez y, de hecho, unas críticas contra el mandatario español y su mujer, Begoña Gómez, desataron el año pasado una crisis diplomática bilateral que llevó al Gobierno a retirar incluso a su embajadora en Buenos Aires, pese a que a día de hoy los dos países tienen la principal plaza diplomática cubierta.