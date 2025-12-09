Argentina.- Milei crea la oficina de Asuntos Nucleares para convertir a Argentina en la "Arabia Saudí del uranio"

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente argentino, Javier Milei, ha creado la Secretaría de Asuntos Nucleares, que dependerá de la cartera de Economía, para garantizar "un mayor dinamismo" en la ejecución de las políticas relacionadas con esta cuestión y a vista de convertir al país en la "Arabia Saudí del uranio".

"Nuestra nación tiene el potencial para convertirse en la 'Arabia Saudí del uranio' y para lograrlo se necesita que los sectores minero, energético y nuclear estén alineados con este objetivo como horizonte", ha señalado Economía en un comunicado, en el que se detalla que la oficina estará dirigida por Federico Ramos.

El Gobierno argentino confía en que la energía nuclear pueda cambiar la base de su economía y ha recordado que desde hace 75 años el país se encuentra en el "selecto grupo de naciones que se dedican a la investigación y aplicaciones de tecnologías nucleares con fines civiles".

Con respecto a Ramos, el Gobierno ha destacado su experiencia en el sector, como responsable de la reestructuración de la empresa Dioxitek, encargada de convertir uranio para las centrales nucleares argentinas, pero también liderando las negociaciones para solucionar la falta de uranio en estas instalaciones.