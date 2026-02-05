Argentina: Milei crea una oficina contra las "fake news"

La dependencia se presentó a través de la red social X con estas misiones: "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política", como llama despectivamente el presidente a la clase política.

Bajo la premisa de que "solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta", la controvertida Oficina planteó que "combatirá la desinformación brindando más información", diferenciándose de lo que calificaron como prácticas de censura atribuidas a "sectores políticos vinculados a la izquierda" o al peronismo.

"Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura.

El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración", manifestó la flamante repartición en su comunicado inaugural.

El argumento central para la creación de este organismo radica en el cambio de la política de medios. Según explicaron, al dejar de "financiar relatos con pauta oficial" (publicidades del estado a los medios), las críticas y falsedades se volvieron "más ruidosas". "Es necesario desmentir con claridad y sin rodeos", sostuvieron desde la nueva oficina.

La repartición aclaró que no buscará "convencer ni imponer una mirada", sino dotar a los ciudadanos de herramientas para "distinguir hechos de operaciones y datos de relatos". "La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone", concluyó el comunicado oficial.

La ORORA será manejada por el equipo de Santiago Caputo, un influyente consultor político argentino, asesor clave y estratega de máxima confianza del presidente Milei, y dependerá de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, a cargo del influencer libertario Juan Pablo "JuanDoe" Carreira. La nueva oficina se asemeja demasiado en nombre, idea, color y logo a la "Rapid Response 47" de Donald Trump, creada en Estados Unidos para combatir las "fake news".

Lo curioso es que el gobierno argentino ya contaba con cuentas en redes para desmentir a los medios, empezando por la del propio Milei. Otra es la de Manuel Adorni —jefe de gabinete de ministros—, que sigue actuando más como vocero, que era su rol anterior.

También está la cuenta de Caputo, la de Oficina de Presidencia y la de otros funcionarios que suelen fustigar a los medios de prensa. Incluso, Adorni había utilizado recursos del Estado para crear un programa llamado "Fake,7,8" también para desmentir noticias falsas.

Los ataques del gobierno argentino a la prensa son continuos. Días atrás, Milei amenazó con el cierre al diario Clarín por una noticia sobre el caso Libra, una criptomoneda que publicitó el presidente en una operación investigada por la Justicia. Incluso, el mandatario tiene desde hace 11 meses un tuit fijado en el que se refiere a Clarín como la "gran estafa argentina".

"La gente no odia lo suficiente a los periodistas", llegó a escribir Milei en X el año pasado y también inició acciones judiciales contra varios hombres de prensa. (ANSA).