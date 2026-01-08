Argentina: Milei, de reuniones con el foco puesto en Venezuela

Al término del encuentro, la defensora de los derechos humanos destacó la intervención de Estados Unidos y celebró la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Además, se mostró crítica del rol que adoptó Delcy Rodríguez como actual presidenta interina.

"Es una realidad que tenemos que asumir, con el pesar que nos puede generar ver a una carcelera en este momento a cargo, pero con la tranquilidad de que Estados Unidos y los socios democráticos, como el gobierno argentino, están monitoreando y tutelando lo que realmente está pasando en Venezuela", disparó Trotta.

Asimismo, en diálogo con la prensa local, reveló que la situación del gendarme argentino, Nahuel Gallo, preso en Venezuela desde diciembre del 2024 formó parte del temario del intercambio, pero evitó dar precisiones. "Es una preocupación y confío en que el Gobierno está haciendo todo lo que está en sus manos para liberarlo", subrayó.

Casi al mismo tiempo, desde Caracas, el titular de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, anunciaba la decisión de dar inicio a las liberaciones de los llamados presos políticos.

"Ahora hay (en Venezuela, NDR) una puja por el desmantelamiento de un estado tiránico, criminal y narcoterrorista", enfatizó Trotta y sostuvo que la tarea de Donald Trump es lograr "la estabilización de la nación y la liberación de los presos políticos".

Trotta es fundadora de la organización no gubernamental Alianza por Venezuela y secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD). Tiene un vasto recorrido militante contra el régimen chavista, incluso fue una de las impulsoras de la movilización de venezolanos a la Plaza San Pedro del Vaticano.

Milei también recibió a Díaz Ayuso este jueves y en el encuentro Venezuela también fue el foco. "Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos", escribió la española en su cuenta de X.

Debido a la proximidad ideológica, la Presidenta de la Comunidad condecoró al presidente libertario con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, lo que generó el rechazo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que lidera el presidente español Pedro Sánchez. La medalla se entrega a autoridades de países extranjeros por su labor institucional.

(ANSA).