Argentina: Milei defiende desregulación y apertura comercial

"Durante más de un siglo, el país se ha visto frenado por el fetiche industrialista que nos hizo creer que la única manera de crear empleo era apoyando a una industria subvencionada", declaró el líder ultraliberal en su discurso inaugural de la sesión parlamentaria el domingo ante las cámaras conjuntas.

Para Milei, el resultado de tantos años de proteccionismo es "una industria pequeña y costosa, dependiente de las ayudas y con salarios en dólares estancados".

Sin embargo, la defensa de la apertura y la desregulación se produce en medio de una fuerte contracción de todo el sector industrial en 2025 (-3,9% interanual), lo que se traduce en la pérdida de empleos (-180.000 desde el inicio del gobierno de Milei, según datos del Ministerio de Trabajo).

Al mismo tiempo, los datos de consumo (-7% interanual en enero, el tercer mes consecutivo de descenso) y los datos de inflación (+2,9% mensual y +32,4% interanual en enero) parecen contradecir temporalmente las afirmaciones del presidente de que la desregulación y la liberalización comercial fomentan el crecimiento del empleo y la reducción de precios (ANSA).