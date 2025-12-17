Argentina: Milei dispuesto a "ceder" a un ministro a futuro gobierno de Kast

Según confirmó el ministro de Economía de Buenos Aires, Luis Caputo, su viceministro, el chileno José Luis Daza, recibió una oferta de Kast para unirse al nuevo gabinete que asumirá el cargo el 11 de marzo.

"La posibilidad existe, y seguramente la estará evaluando", declaró Caputo en las últimas horas sobre la posibilidad de un cambio de filiación para el funcionario chileno de 66 años, cuyo currículum también incluye una etapa en JP Morgan.

"Daza es un funcionario de primer nivel, esperamos que se quede con nosotros, pero si siente una mayor motivación por servir a Chile, lo apoyaré", añadió.

La noticia fue finalmente confirmada por el propio Daza, quien admitió en un canal de streaming que le habían ofrecido "algunos puestos" en el futuro gabinete de Kast. (ANSA).