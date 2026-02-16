Argentina: Milei empuja la reforma laboral, fuertes reparos

Los gremios y trabajadores individuales dan por hecho que se plantearán innumerables demandas ante el Poder Judicial, pues hay varios artículos que podrían encuadrarse en avasallamientos de derechos e incluso que entrarían en colisión con la Constitución Nacional.

No solo eso. Jueces y empleados judiciales se dicen prestos a imponer demandas, pues la reforma laboral también implica la muerte del fuero laboral argentino, que pasaría a ser parte del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica una pérdida de categoría y nivel salarial para camaristas, magistrados y empleados de ese ámbito.

"Los jueces podrían dirigir sus reclamos de inconstitucionalidad en el fuero contencioso administrativo federal, donde, tras la intervención de la Cámara, debería decidir la Corte Suprema de Justicia", advierte un detallado artículo del diario LA NACION.

Así habrá un dilema: si la ley es avalada por los diputados, los nuevos juicios laborales serán tratados por la justicia laboral de la Ciudad de Buenos Aires, pero los viejos serán resueltos por los antiguos jueces laborales que seguramente declararán inconstitucional varias cuestiones, entre ellas la limitación a los valores de las indemnizaciones por despido que establece la nueva norma.

Otro de los dilemas de la nueva ley laboral es el capítulo de las licencias por enfermedad. Una gran polémica en redes y medios de prensa se instaló por el recorte del 50% del salario en caso de licencias, pero la senadora Patricia Bullrich, la más cercana a Milei, adelantó hoy que se mantendrá el pago del 100% del salario "para determinados casos". Acaso, un retroceso de la postura oficial inicial.

En declaraciones a Todo Noticias, la legisladora aclaró que aún están "trabajando" en el tema para ver de qué manera se incorpora durante el debate en Diputados para que no haya cambios en el recinto y esto fuerce a que el proyecto vuelva al Senado para su ratificación.

El nuevo artículo 44, que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación, el trabajador cobrará el 50% de su sueldo.

"Ese artículo entró fantasmalmente a último momento, no estaba", confió a ANSA un abogado laboralista que trabajó en el proyecto. Esa arremetida ahora puede ser letal para las intenciones de la administración Milei.

Justamente esto enardeció a los dirigentes sindicales, y la CGT -la principal central obrera del país- está a un paso de convocar a un paro general contra el recorte a las licencias. El dirigente Cristian Jerónimo afirmó que "están dados los consensos" para convocar a una huelga general el próximo jueves, cuando se trate el proyecto en Diputados.

La espinosa cuestión de las licencias por enfermedad claramente complicó el trámite de la norma en Diputados, despertando resistencia en los bloques dialoguistas con el Gobierno, como el PRO de Mauricio Macri, UCR y Provincias Unidas, que abroquela el poder de algunos gobernadores.

Pero, básicamente, unificó además el rechazo blindado del bloque peronista, que venía votando dividido ante iniciativas del Gobierno como el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea o la baja de edad de imputabilidad penal. Ahora, todos sus legisladores se alinearon contra la reforma laboral.

Cuando ANSA preguntó a un cercano colaborador del presidente si contaban con los votos en Diputados para aprobar la norma, la respuesta fue tajante: "Estamos trabajando en eso". (ANSA).