Argentina: Milei en Davos anuncia adhesión al "Consejo de Paz" de Trump

Buenos Aires estará representada por el presidente, Javier Milei, esperado en el acto de firma previsto para las 10 hora local, según dijeron fuentes de la Casa Rosada a medios de comunicación argentinos.

La presencia de Milei forma parte de una apretada agenda internacional que incluye un discurso en el Foro Económico Mundial y una serie de reuniones con inversores y líderes políticos.

El gobierno argentino explicó que la participación en la iniciativa impulsada por Trump tiene como objetivo fortalecer el alineamiento estratégico con Estados Unidos y dar mayor visibilidad internacional a la política exterior del ejecutivo libertario.

El Consejo de Paz, en las intenciones del presidente estadounidense, debería erigirse como un nuevo espacio de coordinación diplomática global. Para la Casa Rosada, la firma en Davos representa una señal política de fuerte impacto y la apertura de un nuevo capítulo en las relaciones entre Buenos Aires y Washington.

Milei llegó a Suiza acompañado por la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei, por el canciller Pablo Quirno y por los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. (ANSA).