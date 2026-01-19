Argentina: Milei en Davos, una posible reunión informal con Trump

El periódico Ámbito Financiero informa que un saludo o una foto entre ambos líderes se interpretaría como un nuevo gesto de armonía política. Mientras tanto, la Casa Rosada ha aclarado que no hay prevista ninguna reunión bilateral oficial.

Dejando de lado las expectativas relacionadas con Trump, el gobierno considera la presencia de Milei en Davos un paso clave para fortalecer la imagen internacional de Argentina y enviar señales a los mercados.

El presidente se dirigirá al pleno del foro con un discurso centrado en la defensa del libre mercado, una crítica a la intervención estatal y una postura contra las corrientes progresistas que, en su opinión, dominan el debate global.

La agenda también incluye una serie de reuniones con líderes financieros internacionales, como Jamie Dimon de JP Morgan, Larry Fink de BlackRock y David Solomon de Goldman Sachs, así como con los directores de Bank of America, BBVA y Santander.

En estos debates, el presidente se centrará en el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea como palanca para atraer inversiones y mejorar la percepción del riesgo país.

(ANSA).